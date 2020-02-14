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Светличная не стала называть размер пенсии, чтобы не вызвать чью-нибудь зависть

Как заметила актриса, ей вполне хватает денег, получаемых от государства, на жизнь.

Светличная не стала называть размер пенсии, чтобы не вызвать чью-нибудь зависть
Светличная не стала раскрывать размер пенсии/http://globallookpress.com/

Звезда советского кинематографа Светлана Светличная заявила, что получает повышенные выплаты от государства благодаря званию заслуженной артистки. При этом точную сумму своей пенсии она назвать отказалась.

«Не буду озвучивать сколько, чтобы не вызывать чью-нибудь зависть… Нам, заслуженным артистам, пенсионные выплаты повысили, они приличные, мне вполне хватает».

Светлана Светличная

Звезда советского экрана также отметила, что продолжает сниматься в различных программах на телевидении. Кроме того, у нее есть небольшие подработки. От работы она отказываться не намерена. Как отметила Светлана Светличная, каждый человек, который работает, должен получать деньги за свой труд, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, что многие популярные актеры и певцы за последнее время рассказали о своих пенсиях, получаемых от государства. Многие отмечали, что пособия небольшие, но при этом выручают доплаты от мэра столицы Сергея Собянина. Напомним, что градоначальник доплачивает из бюджета города по 30 тысяч рублей заслуженным и народным артистам.

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