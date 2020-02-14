Подарок на день рождения: актеры поделились мнением о фильме Крыжовникова «Лед-2»

Новый проект популярного режиссера вышел в день всех влюбленных.

14 февраля режиссеру Жоре Крыжовникову исполнился 41 год. За это время он успел снять картины, которые понравились многим зрителям — «Горько!» и «Самый лучший день». Хотя не все хвалят эти фильмы, сложно не признать, что их автор сумел найти и надавить на нужные точки российских кинозрителей.

Именно в День всех влюбленных на экраны кинотеатров вышел еще один проект Крыжовникова — романтический фильм «Лед-2» с Александром Петровым в главной роли. На премьере побывали многие звезды шоу-бизнеса и они с радостью поделились с порталом Teleprogramma.pro своим мнением о картине.

Актер Антон Богданов заметил, что фильм получился проникновенным, история главных героев очень трогательная, а Крыжовников мастерски сумел выдавить слезу из зрителей.

Актриса Анжелика Каширина похвалила картину и очень пожалела, что не смогла увидеть финал истории. Отдельную благодарность получили актерский состав и лично Александр Петров.