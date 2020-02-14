«Призналась в любви мужчине»: 40-летняя Боня приоткрыла завесу личной жизни

Экс-участница проекта «Дом-2» заговорила о своем отношении к такому празднику, как День всех влюбленных.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» воспитывает единственную дочку Анжелину Летицию. В марте девочке исполнится восемь лет. Свою наследницу телеведущая родила от экс-возлюбленного — ирландского миллионера Алекса Смерфита. Эти отношения продлились семь лет.

С избранником модель рассталась еще два года назад. При этом в одном из интервью знаменитость подметила, что никогда не говорила ничего плохого в адрес отца своего ребенка. Виктория уверена, что Смерфит желает ей только добра и счастья.

Актриса не стала скрывать, что она хотела бы, чтобы ее экс-возлюбленный обрел личное счастье. Боня полагает, что Алекс будет рад тому обстоятельству, если и она сама встретит достойного мужчину, который мог бы стать хорошим отцом для ее Анджелины.

Кроме того, Виктория объяснила, почему ее союз с ирландским миллионером был обречен. По словам телеведущей, Смерфит не хотел больше заводить детей, в то время как сама Боня мечтала о большой семье.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro модель рассказала о своем отношении к такому празднику, как День всех влюбленных. Девушка подметила, что раз мы живет в стране с суровыми природными условиями, почему бы лишний раз не порадовать друг друга нежными признаниями в чувствах и маленькими сувенирами.

Сама Виктория узнала об этом празднике, когда училась в седьмом классе. Каждый год все ученики школы обменивались «валентинками». Боня подметила, что всем девочкам было приятно получить заветную открытку, говорящую о симпатии.

Делясь своим мнением о Дне всех влюбленных, девушка приоткрыла завесу личной жизни, признавшись, что еще в прошлом году — 14 февраля — она решилась признаться в чувствах тому мужчине, которого очень любила. Однако распространяться на эту тему Виктория не стала, заявив, что пока ей хочется сохранить все в секрете.