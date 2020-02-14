Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей

Писательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара одного из столичных ресторанов в платье за 10 миллионов рублей. Специально для предпринимательницы наряд изготовила популярный в светской тусовке дизайнер Аника Керимова.

Отметим, что у этого кутюрье одеваются многие звезды шоу-бизнеса, включая певиц Наташу Королеву, Жасмин, телеведущую Леру Кудрявцеву и балерину Анастасию Волочкову. Ее наряды пользуются спросом у знаменитостей, которых даже не отпугивает немалая цена. За красоту они готовы выкладывать любые деньги.

Сама дизайнер отметила, что знает Ленину уже десять лет. Они находятся в прекрасных отношениях. Когда она узнала, что писательница собралась под венец, то сразу связалась с ней и предложила свои услуги. Она считает, что от наряда невесты зависит во многом успех торжества. Ленина сказала, что хочет быть на празднике самой красивой на свете невестой. Керимова целый месяц «колдовала» над нарядом. Платье в итоге получилось светлых тонов.

Как заметила Керимова, на платье ушло более трехсот метров сетки, около ста метров шелка и французское кружево. Особенно ей понравились цветы ручной работы с нашитым бисером и камнями Swarovski.

Добавим, что свадебную церемонию посвятили многие звезды шоу-бизнеса, включая певицу Ларису Долину, подругу писательницы. А вот сама Керимова торжество пропустила. Она улетела отдыхать в Испанию, сообщает «Собеседник».

На своей страничке в Instagram Лена Ленина разместила несколько красивых фотографий с торжества. На снимках она буквально светится от счастья. В одном из комментариев заслуженный артист России Стас Садальский отметил, что не сможет приехать на торжество из-за сильной занятости на радио и телевидении. В то же время он отметил, что Лена Ленина и ее избранник — очень красивая пара.