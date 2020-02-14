«Я прям завидую»: Гузеева оценила танец невесты с собакой на «Давай поженимся»

Телесваха вспомнила, что даже в свои двадцать лет так не отжигала.

На шоу «Давай поженимся» одна из невест исполнила для жениха танец с пуделем. Под зажигательный мотив песни Бьянки «Стиль собачки» девушка в облегающем розовом костюме четвероногого питомца вышла из будки, пригласила героя программы на сцену и ритмично подвигалась вокруг него.

Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина дружно оценили сюрприз 39-летней невесты, а Гузеева при этом покачала головой:

«Но вообще в сороковник так отжигать, я прям завидую. Не представляю. Я и в двадцать не представляла», — поразилась ведущая.

Однако зажигательная хореография не помогла героине — жених предпочел другую невесту. Возраст гостей программы часто становится яблоком раздора как между телеведущими, так и в общении с героями. Не так давно Гузеева вспоминала про свои 30 лет, гордо заявив, что «и пила, и курила, а зубы были как клавиши у рояля».