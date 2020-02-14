Евгения Медведева появилась на пресс-конференции в Японии в образе Сейлор Мун

Серебряный призер олимпийских игр в корейском Пхенчхане Евгения Медведева появилась в образе Сейлор Мун на пресс-конференции перед журналистами в стране восходящего солнца.

В июне этого года она исполнит главную роль в новом ледовом шоу, посвященном 25-летию мультфильма «Сейлор Мун», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Сейлор Мун — один из моих любимых героев в аниме и мне приятно комбинировать это с фигурным катанием. Обычно у меня очень быстро меняется настроение, через пять минут счастье может смениться на очень сильную грусть». Евгения Медведева

Отметим, что Евгения Медведева несколько дней назад сильно перепугала своих фанатов. Она заявила, что готовится сделать важное заявление. Многие поклонники талантливой фигуристки подумали, что звезда фигурного катания собралась завершать карьеру. Звучали и некоторые другие версии. Некоторые фанаты решили, что Медведева может вернуться в группу к бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

больше по теме Евгения Медведева в шутку намекнула на уход в парное катание Фигуристка заявила, что будет выступать на льду со Станиславой Константиновой.

Между тем Медведева всего лишь прорекламировала продукцию своего магазина. Позже звезда в соцсетях пошутила, что может уйти в парное катание. Причем она даже в шутку огласила, с кем собирается покорять вершины. Это ее подруга Станислава Константинова. Добавим, что сейчас звезда занята разучиванием четверных прыжков. Эксперты схожи во мнении, что без них бороться с более юными фигуристками Медведевой будет не под силу.