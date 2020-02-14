«Серьезной» мою пенсию не назовешь»: Лещенко озвучил сумму пособия от государства

При этом артист отметил, что получает больше, чем многие граждане.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии. Как отметил эстрадный исполнитель, он получает неплохие надбавки за звание народного артиста, а также как лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».

«Серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан». Лев Лещенко

Также артист отметил, что ему перечисляют гонорары за его произведения. Кроме того, он, как и большинство его коллег, активно работает, сообщает «Вечерняя Москва».

Отметим, что за последнее время многие звезды отечественной эстрады, а также известные артисты рассказали о своих пенсиях. Многие отмечают, что их очень выручает надбавка от мэра столицы Сергея Собянина. Как известно, градоначальник распорядился платить по 30 тысяч рублей каждый месяц заслуженным и народным артистам. Звезды отмечают, что без этой надбавки им пришлось бы туго. В то же время актеры и певцы не понимают, как живут артисты в небольших городах, где нет такой серьезной прибавки к пенсии.

Добавим, что далеко не все звезды готовы рассказывать о своих пособиях, получаемых от государства. Кто-то в разговорах отмечает, что эта тема им совсем не интересна. Кто-то отшучивается, говоря о сумме пособий.

Одним из немногих, кто сказал, что ему хватает пенсии, стал юморист Евгений Петросян. Ранее он заявил, что двадцати с лишним тысяч рублей вполне достаточно ему на жизнь. Также довольна суммой своего пособия певица и заслуженная артистка Алена Свиридова. Она сказала, что у нее прекрасная пенсия.