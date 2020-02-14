«Серьезной» мою пенсию не назовешь»: Лещенко озвучил сумму пособия от государства

Народный артист РСФСР Лев Лещенко озвучил размер своей пенсии. Как отметил эстрадный исполнитель, он получает неплохие надбавки за звание народного артиста, а также как лицо, имеющее четыре ордена всех степеней — государственную награду «За заслуги перед Отечеством».
«Серьезной» мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей — это больше, чем у многих граждан».
Также артист отметил, что ему перечисляют гонорары за его произведения. Кроме того, он, как и большинство его коллег, активно работает, сообщает «Вечерняя Москва».
Отметим, что за последнее время многие звезды отечественной эстрады, а также известные артисты рассказали о своих пенсиях. Многие отмечают, что их очень выручает надбавка от мэра столицы Сергея Собянина. Как известно, градоначальник распорядился платить по 30 тысяч рублей каждый месяц заслуженным и народным артистам. Звезды отмечают, что без этой надбавки им пришлось бы туго. В то же время актеры и певцы не понимают, как живут артисты в небольших городах, где нет такой серьезной прибавки к пенсии.
Добавим, что далеко не все звезды готовы рассказывать о своих пособиях, получаемых от государства. Кто-то в разговорах отмечает, что эта тема им совсем не интересна. Кто-то отшучивается, говоря о сумме пособий.
Одним из немногих, кто сказал, что ему хватает пенсии, стал юморист Евгений Петросян. Ранее он заявил, что двадцати с лишним тысяч рублей вполне достаточно ему на жизнь. Также довольна суммой своего пособия певица и заслуженная артистка Алена Свиридова. Она сказала, что у нее прекрасная пенсия.