«Вези меня, мразь!»: Иван Ургант потроллил девушку, нахамившую таксисту

Не так давно Сеть облетел видеоролик с участием «Мисс Томск — 2013» Яны Даньковой, которая истерически кричала на таксиста, требуя везти ее «к людям»:

«Довези меня до места, тварь! Мразь такая. Ты не везешь меня, потому что я русская?» — зашлась разгневанная пассажирка.

В своем новом выпуске шоу Иван Ургант не смог не оставить без внимания эту хайповую историю, и с первых минут начала передачи зрители наблюдали, как озлобленный шоумен кричит в камеру:

«Вези меня, мразь, вези, мразь, что ты делаешь?! Меня люди ждут! Ты издеваешься надо мной? Я тебе сказал, вези меня!» — кричал Ургант.

Оказалось, что Ургант стоит в лифте, вместе с ним — соведущий Дмитрий Хрусталев. Тот робко обратился к своему эмоциональному коллеге:

«Вань, Вань, мне кажется, тут другой принцип. Надо на кнопку с цифрой нажать, и поедет на этаж».

Отметим, что после скандала Яна Данькова объяснила свой поступок. Оказалось, что она сильно опаздывала на встречу, и ее нервы не выдержали.