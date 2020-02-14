«Человек выбрал другой проект»: Добронравов высказался о взаимоотношениях с Васильевым

По словам звезды «Сватов», люди от безделья сочиняют всякие глупости об их конфликте с коллегой.

Актер Федор Добронравов опроверг наличие конфликтной ситуации в его отношениях с коллегой Анатолием Васильевым. Ранее прошла информация, что звезды переругались. Якобы из-за этого Васильев не согласился сниматься в продолжении фильма.

«Люди от безделья сочиняют какие-то странные истории. Человек выбрал другой проект. Что здесь такого? Мы все работаем. На тот период у него был какой-то художественный фильм, видимо. Он был для артиста более ценен, вот и все». Федор Добронравов

Отметим, что Васильев сыграет в седьмом сезоне «Сватов», несмотря на смерть своего персонажа в одной из предыдущих частей. Он предстанет в воспоминаниях главных героев.

Как добавил Федор Добронравов, он безумно счастлив, что все главные герои картины снова в строю. По его словам, «Сваты» — самый добрый и светлый проект, в котором ему когда-то удавалось участвовать. При этом актер отметил, что старается не сниматься в фильмах, сюжет которых ему не нравится, сообщает «Собеседник».

Отметим, что новые серии сериала «Сваты» снимаются в Белоруссии. На данный момент отснято уже часть материала. Главные герои вернулись в столицу, где занимаются другими проектами.

Съемки сериала будут продолжены в мае. Скорее всего, на широких экранах новые серии будут показаны в начале следующего года. С большей долей вероятности продолжение «Сватов» покажет телеканал «Россия-1».