«Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее»: Сафронов высказался о пенсиях

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не знает размер своей пенсии. Ее, как он заверил, живописец никогда не получал. При этом он не склонен расстраиваться по этому поводу.

«Я вообще не думаю о пенсии. Только оплачиваю все счета детям, сестре, родственникам. Я зарабатываю другие деньги. Про пенсию мало, что знаю. Я могу сказать, что у актеров, певцов нет никакой стабильности, в отличие от тех, кто работает на заводах». Никас Сафронов

Как отметил художник, самое плохое для звезды стать в один день невостребованным. После этого заработки резко уменьшаются. Многие получают копейки и еле выживают.

«Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие. Мне как академику дают каждый месяц по 45-50 тысяч рублей. Знаю, что за звания народный и заслуженный артистам деньги добавляются. Со званием сегодня все-таки легче выживать. Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее», — подчеркнул Никас Сафронов.