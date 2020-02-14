«У меня прекрасная пенсия»: Алена Свиридова порадовалась пособию от государства

Заслуженная артистка России Алена Свиридова в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что разговор о пенсиях, которые получают звезды отечественной эстрады и популярные артисты, не про нее. При этом она отказалась назвать точную сумму, получаемую каждый месяц от государства.

«У меня прекрасная пенсия».

Алена Свиридова

Напомним, что ранее многие другие звезды назвали размер своих пенсий. К примеру, актер Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей. Причем 30 тысяч надбавка от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженный артист России. Точно такая же надбавка, судя по всему, есть и у Алены Свиридовой.

Также свою пенсию озвучил юморист Евгений Петросян. Она у него чуть более двадцати тысяч рублей. Супруг тридцатилетней Татьяны Брухуновой заявил, что ему вполне хватает этих денег на жизнь. А вот телеведущая Роза Сябитова получает всего 14 тысяч рублей. При этом она не склонна жаловаться. Звезда считает, что о пенсиях нужно думать при получении первой зарплаты, а не на кого-то не надеяться.