«У меня все хорошо, я работаю»: Лариса Рубальская раскрыла размер своей пенсии

Знаменитая поэтесса отметила, что она ни на что не жалуется.

Поэтесса Лариса Рубальская в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила размер своей пенсии. Она подчеркнула, что ни в чем не нуждается и жаловаться на государство, как делают некоторые другие звезды, не собирается.

«У меня все хорошо, я работаю. У меня пенсия 32 тысячи. Плюс у меня есть различные гонорары. Я активно участвую в съемках. Я живу, как я живу. В совокупности с тем, что я зарабатываю у меня с доходами все нормально». Лариса Рубальская

Отметим, что ранее некоторые другие звезды отмечали, что им было был тяжело прожить, если бы не надбавка в тридцать тысяч рублей от мэра столицы Сергея Собянина. При этом, к примеру, актер Александр Панкратов-Черный отмечал, что однажды предложил поднять тост артистам из Санкт-Петербурга за надбавку к пенсии. Те засмеялись над звездой, сказав, что надбавка есть только в столице.

Отметим, что одна из самых низких пенсий среди российских звезд у телеведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой. Она получает от государства всего 14 тысяч рублей. При этом звезда не жалуется, потому что работает.