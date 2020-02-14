Участники «Уральских пельменей» рассказали о драках внутри коллектива

Участники «Уральских пельменей» Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в гостях у телеведущего Ивана Урганта вспомнили о драках, которые, как выяснилось, порой происходили раньше в легендарном коллективе.

По словам Серея Ершова, одни из эпизодов случился в 2000 году. Ярица и Исаев репетировали миниатюру о популярной уральской группе «Чайф». Они выступали в роли лидеров музыкального коллектива Владимира Шахрина и Владимира Бегунова.

Во время репетиции Сергей Исаев несколько раз повторил слово «козел». Ярица в какой-то момент посчитал, что эти слова коллега адресует ему. Тем более, что Исаев смаковал высказывание. Ярица попросил больше так не говорить, но Исаев не успокоился. В итоге началась самая настоящая драка. Участников пришлось разнимать другим членам юмористического коллектива.

Еще одна драка случилась между Исаевым и Андреем Рожковым. Артисты не могли решить, кто из них будет свидетелем на свадьбе. Мать жениха увидела это и возмутилась. Чтобы не было скандала участники коллектива сказали, что просто так репетируют.

Отметим, что сейчас Андрей Рожков уже не выступает на гастролях с «Уральскими пельменями». Вместе с Вячеславом Мясниковым они создали шоу «Ваши пельмени!» При этом юмористы так пока и не раскрывали причину, почему «откололись» от основного коллектива.