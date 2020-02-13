«Мое солнышко»: Иглесиас впервые показал новорожденного ребенка от Курниковой

Энрике Иглесиас уже длительное время в отношениях с Анной Курниковой. Они не торопятся регистрировать свою любовную связь, хотя в прошлом году появился слух, что влюбленные тайно поженились. А не так давно папарацци запечатлели теннисистку с округлившимся животом. Несколько дней назад брат артистки Хулио Иглесиас — младший подтвердил, что в семье звезды произошло пополнение.

А теперь и сам Энрике признался, что стал отцом в третий раз. В соцсети он опубликовал первое фото новорожденного ребенка. В кадре певец запечатлен в больничном халате. Он держит на руках только что родившегося малыша. «Мое солнышко», — с нежностью написал артист. Как оказалось, наследник Иглесиаса появился на свет еще 30 января.

Поклонники принялись поздравлять певца и его возлюбленную с радостным событием. К слову, пока пол ребенка и его имя держатся в тайне. По всей видимости, Курникова предпочла рожать в Майами, где ее в последний раз видели на яхте. Там же у пары находится особняк, в котором они живут.

Напомним, что первую беременность спортсменке удалось скрыть. Она объявила, что стала мамой, когда уже родила двойню. У влюбленных подрастают двухлетние Николас и Люси. Добавим, что Энрике ради своей русской избранницы выучил несколько песен на русском языке, а также дома у них часто звучат русские композиции.