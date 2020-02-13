«Я не могу это смотреть»: Мария Захарова раскритиковала новое шоу Собчак

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала новую передачу «Док-Ток» и ее ведущую Ксению Собчак в гостях у Тины Канделаки. После интервью на Радио Комсомольская правда журналистка поспешила поинтересоваться у своей гостьи, планирует ли та после их продуктивной беседы наведаться на интервью к Ксении Анатольевне. Сначала Захарова не поняла, о чем ее спрашивает собеседница, а затем уточнила – шанс, что она это сделает, равен нулю.

«Я хожу только к людям умным, которых уважаю, и, кстати, не скрываю это», — с улыбкой пояснила она.

На вопрос же Канделаки, смотрела ли Захарова первый выпуск нового шоу, Мария ответила – попытки были, но успехом они не увенчались.

«Я не могу это смотреть. Это невозможно. Пыталась, но не могу», — поделилась мнением Мария.

Ранее Ксения Собчак ответила на обвинения людей, которые назвали ее новое шоу «малаховщиной». Журналистка заявила, что критиковали выпуск те люди, которые уже давно не включают телевизор. Для основной аудитории «Док-Ток» должен был стать прорывом, поскольку передача совмещает в себе принципиально новые форматы.