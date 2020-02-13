«Прав на песни никогда не было»: Разин посоветовал Шатунову перестать судиться

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что Юрий Шатунов не имеет права исполнять песни группы, поскольку не обладает соответствующими правами. Напомним, исполнитель обратился в Арбитражный суд Москвы в конце октября 2019 года. Он требовал, чтобы исполнительный орган власти разобрался с правом владения компании «Честная музыка» на некоторый репертуар коллектива.

В свою очередь, фирма подала на Шатунова ответный иск, в котором подчеркивала, что Юрий не имеет права петь эти песни, поскольку именно «Честная музыка» — единственный «хозяин» фонограммы, музыки и текстов. В документах отмечалось, что в свое время «Музыка» получила разрешение на использование всего перечисленного, оформив соответствующий договор с предпринимателем Русланом Филатовым, который, получил права от Разина. Шатунов требовал признать сделку недействительной и вернуть ему законное право исполнять песни.

РИА Новостям Разин пояснил – Шатунов изначально не является правообладателем, а значит, выяснение отношений не стоит выеденного яйца. Чтобы избежать больших штрафных санкций, продюсер посоветовал певцу повторно заключить договор с «Честной музыкой».

«У Шатунова никаких прав на песни никогда не было и быть не может, потому что все права принадлежали мне. Сейчас Юрий не имеет права петь эти песни без заключения договора с «Честной музыкой», это будут огромные штрафы. Ему просто надо заключить договор и дальше гастролировать», — прояснил он.

Следующие слушания по этому делу пройдут, что примечательно, в мае. К тому моменту обе стороны должны собрать документы, которые будут подтверждать их позицию.