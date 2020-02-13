Малахов пригласил старшую дочь Заворотнюк на откровенную беседу

Анастасия Заворотнюк осенью прошлого года попала в больницу. Первое время не было никакой информации о ее состоянии, что породило много слухов. Родственники актрисы отмалчивались долгий период, но потом стали делиться новостями в аккаунте самой звезды и на специальной странице в Instagram. Однако уже полтора месяца новых весточек от них не было. Тем временем некоторые СМИ пишут, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали, другие, что она пропала, а третьи, что женщина продолжает лечение.

Андрей Малахов, который любит подхватывать «горячие» темы, ранее уже поддержал семью актрисы. Теперь он позвал на откровенную беседу в свое ток-шоу «Прямой эфир» старшую дочь Заворотнюк Анну. Телеведущей хочет из первых уст узнать правду и развеять все сплетни. Об этом сообщает «Экономика сегодня». К слову, пока сам Малахов не подтвердил данную информацию. Более того, неизвестно, согласится ли Анна на интервью. Ранее она отказывалась от общения с журналистами.

Напомним, что по слухам, у Заворотнюк диагностировали рак четвертой стадии. Недавно день рождения отметил ее муж Петр Чернышев. Коллеги фигуриста, когда поздравляли его, желали выздоровления его супруге. Сейчас он заботится о годовалой дочери Миле. А Анна и ее брат Майкл были рождены в прошлых отношениях звезды. Старшая дочь актрисы долгое время жила в США и только в прошлом году вернулась в Россию.