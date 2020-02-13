Екатерина Варнава раскрыла размер пенсии своей мамы

Актриса Екатерина Варнава заявила, что ее мать получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. По словам звезды, она сама в связи с этим редко покупает себе вещи, которые стоят больше пособия от государства родительницы. Звезда считает их дорогими.

Между тем на вечеринке в честь выхода ежегодного рейтинга GQ «100 самых стильных мужчин» Екатерина Варнава блистала в дорогих вещах. К примеру, на ней были туфли от популярного дизайнера Ульяны Сергеенко. Их стоимость составляет 91 тысячу рублей. Также гости праздника заметили на звезде «Камеди Вумен» браслет от дизайнера Яны Расковаловой. Его стоимость можно узнать, только сделав специальный запрос.

«Скажу честно: я очень редко позволяю себе надевать действительно дорогие вещи. Хотя я большая поклонница бренда Prada. Первый свой гонорар я отдала родителям, а второй потратила на пальто от Prada». Екатерина Варнава

Также звезда, которая снялась в новом клипе Филиппа Киркорова «Романы», заявила, что, в отличие поп-короля, который потратил на наряды 35 миллионов рублей, не раскошеливалась. На съемках она, по собственному признанию, была в скромном корсете и пиджачке, сообщает «Комсомольская правда».