Сестра Тимура Батрутдинова прокомментировала слухи о его внебрачной дочери

По словам Татьяны, никаких детей у юмориста пока нет.

Сестра резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова Татьяна высказалась о его якобы внебрачной дочери. Недавно стали появляться слухи, что у завидного холостяка, которому уже 42 года, есть наследница.

Возможную дочь юмориста зовут Елизавета. Она проживает в Калининграде. Девушке сейчас 19 лет. По слухам, Тимур Батрутдинов не один раз навещал наследницу. Многие поклонники шоумена пребывают в неком ступоре. Все гадают, кто мать возможной наследницы. Между тем сестра шоумена Татьяна пролила свет на эту странную историю.

«Какие у него могут быть дети, тем более внебрачные?! Это все неправда». Сестра Батрутдинова

Напомним, что о любовных похождениях Тимура Батрутдинова некоторые его поклонники слагают легенды. Одно время его активно сватали за певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Позже стало известно, что они просто друзья. Также Батрутдинов был героем шоу «Холостяк». Впрочем, и там он не смог построить счастливых отношений ни с одной из участниц, сообщает «СтарХит».