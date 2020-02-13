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Сестра Тимура Батрутдинова прокомментировала слухи о его внебрачной дочери

По словам Татьяны, никаких детей у юмориста пока нет.

Сестра Тимура Батрутдинова прокомментировала слухи о его внебрачной дочери
У Батрутдинова объявилась внебрачная дочь/http://globallookpress.com/

Сестра резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова Татьяна высказалась о его якобы внебрачной дочери. Недавно стали появляться слухи, что у завидного холостяка, которому уже 42 года, есть наследница.

Возможную дочь юмориста зовут Елизавета. Она проживает в Калининграде. Девушке сейчас 19 лет. По слухам, Тимур Батрутдинов не один раз навещал наследницу. Многие поклонники шоумена пребывают в неком ступоре. Все гадают, кто мать возможной наследницы. Между тем сестра шоумена Татьяна пролила свет на эту странную историю.

«Какие у него могут быть дети, тем более внебрачные?! Это все неправда».

Сестра Батрутдинова

Напомним, что о любовных похождениях Тимура Батрутдинова некоторые его поклонники слагают легенды. Одно время его активно сватали за певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Позже стало известно, что они просто друзья. Также Батрутдинов был героем шоу «Холостяк». Впрочем, и там он не смог построить счастливых отношений ни с одной из участниц, сообщает «СтарХит».

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