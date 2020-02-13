«Я пожертвовала профессией ради любви»: Полехина рассказала об американской жизни с бизнесменом

Актриса Любовь Полехина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем втором браке. Звезда картины «Дочки-матери» была замужем за выходцем из России Владимиром, который жил в Америке.

В 1996 году она поехала отдыхать в Майами, где и влюбилась в мужчину. К тому времени ее первый брак с колумбийским режиссером Марио Риберо рухнул. От него она родила двух детей.

«Я пожертвовала профессией ради любви. Мои дети Володю не принимали. За столом дочь даже стакан с соком отказывалась ему передать. Я сначала им просто сказала, что это друг семьи. Потом они поняли, что у нас любовь. Сын к тому времени подрос. Он попросился отпустить его жить в Колумбию к отцу. Однако спустя год вернулся. Марио ему сказал, что сестра и мать страдают по нему». Любовь Полехина

больше по теме Любовь Полехина раскрыла причины расставания с колумбийским мужем Звезда картины «Дочки-матери» пять лет жила в Южной Америке.

Как отметила актриса, во втором браке она не обрела счастья.