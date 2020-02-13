Любовь Полехина раскрыла причины расставания с колумбийским мужем

Актриса Любовь Полехина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже. Звезда картины «Дочки-матери» была замужем за колумбийским режиссером Марио Риберо. От него она родила сына Дмитрия и дочь Милену.

«Мы во Всесоюзном институте кинематографии с Марио вместе учились. Это не была, конечно, любовь с первого взгляда. Отношения развилась медленно. Он меня ждал. Однажды мы с Марио поехали навестить общую знакомую. И вдруг лифт, в котором мы ехали, грохнулся. К счастью, все обошлось. Первое, что Марио начал делать, помогать мне. Я поняла, что он меня любит и готов за меня отдать свою жизнь. Знала, что он страдает. И вот тогда это подвигло на ответные чувства. Я дала согласие на брак. У нас с ним в итоге сын родился в Москве». Любовь Полехина

Как отметила актриса, муж хотел увезти ее к себе на родину, но она была против.

«Я снималась в кино. В Колумбию уезжать не хотела. Он прилетал в Москву на кинофестивали. Меня устраивали такие отношения. А потом я поехала в Колумбию в первый раз. Он очень скучал по сыну, по мне. Мне одной в Союзе тоже было трудно. Я решила остаться в Колумбии», — вспомнила она.

В Южной Америке, по признанию актрисы, они с мужем часто конфликтовали.