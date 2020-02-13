Пичкал таблетками: развод Лолиты обрастает новыми подробностями

Лолита находится в самой пучине бракоразводного процесса со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. И на очередном заседании суда адвокат певицы Сергей Жорин вскрыл целый ряд новых обстоятельств, которые скрывал экс-возлюбленный. Так, представитель звезды Сергей Жорин рассказал kp.ru, что Иванов, скорее всего, был женат не дважды:

«Суд спросил, где Иванов регистрировал свой предыдущий брак, он стал уточнять, какой именно суд имеет в виду брак. Из чего мы сделали вывод, что предыдущих браков было много. И я думаю, что, когда мы получим ответ из ЗАГСа о его предыдущих браках, нас ждет еще очень и очень много сюрпризов. Лолита хочет разобраться, а с кем же она жила все это время, что это за человек», — раскрыл факты из зала суда Жорин.

До Лолиты фитнес-тренер был женат на женщине старше него на 20 лет, благодаря чему получил российское гражданство. Законная связь с певицей позволила получить молодому супругу израильский паспорт. Теперь адвокат добивается признания обоих браков фиктивными.

Кроме того, вскрылись более опасные подробности. Оказалось, что во время семейной идиллии муж поил Лолиту таблетками:

«Иванов давал ей не витамины, БАДы для повышения тонуса организма. Лолита отправила эти препараты на экспертизу – у нее возникли сомнения, когда она стала выяснять, с кем она жила, – и выяснилось, что в этих препаратах есть составляющая, которая наносит вред здоровью», — пояснил адвокат звезды.

Напомним, с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым Лолита прожила 9 лет. О разводе пара объявила летом прошлого года. Певица изначально не собиралась судиться с экс-возлюбленным.