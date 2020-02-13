Ротару перед концертами отказывается от жареной картошки, десертов и мясных блюд

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что звездная исполнительница следит за своей формой. Несмотря на солидный возраст, а звезде эстрады уже 72 года, она находится просто в потрясающей форме.

Как сказал Сергей Лавров, перед большими сольными выступлениями Ротару переходит на так называемый «особый режим питания». По его словам, она отказывается даже от своего любимого блюда — жареной картошки. Кроме того, из рациона пропадают десерты и мясные блюда.

По словам Сергея Лаврова, его подопечная «нажимает на зелень». Кроме того, она много двигается. Звезда совершает часовые прогулки каждый день.

Также концертный директор Ротару опроверг информацию, что свои морщины исполнительница скрывает под некой силиконовой маской. По его словам, это самое настоящее вранье, о котором он читает уже не первый год, сообщает «Комсомольская правда».