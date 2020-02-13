Рудова объяснила, почему на проекте «Место под солнцем» ходила в душ по три раза в день

Актриса Наталья Рудова, которая стала ведущей реалити-шоу «Место под солнцем» на канале Муз-ТВ, объяснила, почему во время съемок ходила в душ по три раза в день. По ее словам, на Бали было невыносимо жарко. Она призналась, что без ума от лета и океана, но трудиться в таком климате очень тяжело.

«Лично я мылась на площадке раза по три в день, потому что выходила из кадра насквозь мокрая. В такой духоте, на палящем солнце, очень тяжело работать, тем более каждый день. Отдыхать-то несложно, конечно». Наталья Рудова

В интервью Муз-ТВ актриса отметила, что на проекте у нее не было любимчиков. Людей она привыкла оценивать по их поступкам. Те, кто поступал хорошо, заслуживали ее уважения. Как добавила звезда, в обычной жизни все происходит точно так же.

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По словам Натальи Рудовой, на острове ей очень не хватало друзей и любимых людей рядом. Кроме того, на Бали была антисанитария. К таким условиям звезда все-таки не привыкла. Любопытно, что звезда не посещала дискотеки и тусовки. Отель располагался достаточно далеко от таких увеселительных мест.