Жора Крыжовников объяснил, почему отказался снимать свою жену в фильме «Лед-2»

Режиссер Жора Крыжовников в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему не стал снимать свою супругу, популярную актрису Юлию Александрову, в картине «Лед-2». Ранее жена режиссера с успехом играла в его лентах «Горько!» и «Горько-2». Причем была задействована в одних из главных ролей.

«Я не из тех людей, кто принципиально не снимает свою жену в картинах. Просто у Юли в это время были съемки в других проектах. Кроме того, давайте не будем забывать, что это уже вторая часть. Все-таки мы искали новых актрис для некоторых ролей: Надежду Михалкову, Юлию Хлынину. Неправильно снимать свою жену во всех фильмах, где я режиссер». Жора Крыжовников

Также Крыжовников, у которого день рождения 14 февраля, в День святого Валентина, отметил, что дарит своей второй половинке подарки, несмотря на его праздник. Подарками, по его словам, в этот день они обмениваются. У пары, напомним, есть дочь Вера, которой сейчас девять лет.

Высказался актер и о критике в свой адрес. В том числе из-за съемок супруги в своих картинах. «У нас, к сожалению, мало кто может критиковать со смыслом. Очень много хамства, которое соседствует с агрессией. Люди считают, что если им не нравится — значит, сделано плохо, и другого мнения не приемлют», — заметил Жора Крыжовников.