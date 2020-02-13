Пелагея спустя пять лет вернулась в жюри КВН

Певица Пелагея спустя пять лет вернулась в жюри Клуба веселых и находчивых. На ее страничке в Instagram появилась соответствующая информация.

«Пелагея — снова в жюри КВН. Первая 1/8 -2020, самая первая игра сезона Высшей лиги!» — гласит запись. Как известно, за Пелагею ее соцсети ведут помощники.

Отметим, что в прошлом году звездная исполнительница, которая также ранее была в жюри проекта «Голос» на Первом канале, рассталась со своим супругом хоккеистом московского ЦСКА Иваном Телегиным.

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Как отмечала исполнительница, им не удалось построить с игроком крепкую семью. При этом расставание прошло без взаимных упреков и дележки имущества. Пелагея не стала претендовать на дом Телегина. С дочкой она живет в своей квартире.

Что касается спортсмена, то сейчас у него роман со светской львицей Марией Гончар. Пара уже не раз появлялась вместе на светских вечеринках. Сам Телегин, говоря о расставании с Пелагеей отмечал, что двум ярким личностям крайне сложно ужиться под одной крышей.