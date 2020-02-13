Кейт Миддлтон нашла, кем заменить Меган Маркл

Раньше на официальных мероприятиях принцев Уильяма и Гарри с женами называли «великолепной четверкой».

Совсем недавно Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, а также Меган Маркл с ее мужем Гарри англичане называли «великолепной четверкой». И хотя по-настоящему они никогда не дружили, Великобритания привыкла видеть их вместе.

больше по теме Кейт Миддлтон в приталенном жакете и юбке макси появилась на публике с мужем Супруги в компании принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер-Боулз побывали в реабилитационном центре для военных.

После отречения от престола герцога и герцогини Сассекских эту нишу необходимо было заполнить. И, похоже, королевской семье это удалось сделать с успехом. Накануне Миддлтон вместе с супругом посетила медицинский центр «Стэнфорд-холл» в Лафборо. Компанию им составили отец Уильяма принц Чарльз и его жена Камилла Паркер-Боулз.

Английская пресса тут же окрестила их «новой великолепной четверкой». Британское общество решило, что таким образом королевская семья представила ее обновленный состав. По слухам, кандидатуры Чарльза и Камиллы предложила Кейт Миддлтон.