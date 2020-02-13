Ургант сравнил Петросяна с тараканом, а Тарасова – с крысой

Это произошло в процессе юмористического комментирования новости из Америки.

Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал новость о техасском зоопарке, который на День влюбленных придумал оригинальную акцию. За определенную плату сотрудники зоопарка предложили посетителям назвать таракана или грызуна именем бывшего и скормить их животным.

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«14 февраля в зоопарке совершенно точно можно будет встретить замороженную крысу Тарасов, мышь Брэдли и таракана Евгения Вагановича. Это нормальная шутка! А пока все думают перед кем извиняться, я быстренько следующую новость начну читать», — сказал Иван.

Напомним, недавно Урганту пришлось извиняться перед верующими за неудачную шутку в эфире. А также оправдываться за юмор о Роскосмосе, комично спихивая вину на дедушку-сценариста.

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