Дочь Успенской после отъезда в Америку заговорила о дьяволе

Дочь певицы Любови Успенской, тридцатилетняя Татьяна Плаксина, которая несколько лет назад уехала в Америку, выступила с монологом перед своими подписчиками в Instagram.

«Я вас очень сильно люблю, прям сильно. Но пока не готова комментировать происходящее в силу того, что оно еще не переварилось. И, возможно, дьявол сам проделал свое уничтожение. Если дьявол — это технологии, то самое поразительное, что именно через телефон мы найдем выход друг к другу». Татьяна Плаксина

Некоторые подписчики Татьяны решили, что девушка находится под какими-то препаратами. Ранее девушка уже говорила, что употребляла запрещенные вещества. Причем, как она заверила, на них ее подсадила мать.

Любовь Успенская со своей стороны все подобные обвинения дочери отрицает. Она говорит, что у девушки шизофрения и слушать ее не стоит.

Напомним, что несколько недель назад дочь Любови Успенской в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обвинила свою мать в издевательствах. Она заявила, что мать ее бьет и даже пыталась задушить.

В свою очередь, королева русского шансона сказала, что их с дочкой просто подставили журналисты. Она считает, что теперь ее жизнь разрушена. После этого Успенская отправила дочь в Америку, где она будет в ближайшее время проживать вместе со своим отцом.