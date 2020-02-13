«Морщинистые колени»: Миро безжалостно разнесла внешность Рудковской

«Наша баба страшно боится, что в ней не признают девочку. Ну, или хотя бы девушку лет 27», — такими словам начала свой очередной пост блогер Елена Миро. Свою публикацию она посвятила Яне Рудковской.

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По мнению акулы пера, подбирая образы, продюсеру стоило бы больше прикрывать свое тело, ибо у нее есть «подмышечный целлюлит» и «морщинистые колени». Короткие платья, которые так обожает звезда, Миро назвала нарядами «девочки-припевочки». И даже фотографии собрала в качестве примера, не поленилась.

Впрочем, наряду с провальными образами, Лена привела в пример и те, что безусловно идут Яне и соответствуют ее 45-летнему возрасту. На этих фото она, по словам блогера, выглядит нормальной женщиной.