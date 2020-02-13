«Он гений, я – нет»: Жора Крыжовников назвал идиотизмом его сравнения с Гайдаем

По словам режиссера, ему не нравится, когда упоминают великого режиссера.

Режиссер картин «Горько!» и «Лед-2» Жора Крыжовников в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что ему не нравится, когда его сравнивают с легендарным режиссером, создателем «Кавказской пленницы» и других популярных советских комедий — Леонидом Гайдаем.

Ведущая Алла Довлатова отметила: многие кинокритики говорят, что Крыжовников в своих лентах использует старый добрый прием, когда герои его картин поют, но при этом никто не воспринимает фильм как мюзикл.

«Хочется самого себя сберечь от идиотизма и от сравнений с Леонидом Гайдаем. Он — гений, я – нет». Жора Крыжовников

Крыжовников напомнил, что почему-то никого не беспокоило, когда герой Андрея Миронова выходил на палубу в картине «Бриллиантовая рука» и пел. При этом не было большого количества зрителей, которые его слушали. Как он считает, предубеждения идут от головы, а использование песен делает фильм ярче.