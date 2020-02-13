Жора Крыжовников объяснил, почему его дочь наотрез отказалась смотреть «Лед-2»

Режиссер Жора Крыжовников в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему его девятилетняя дочь Вера Першина наотрез отказалась смотреть его картину «Лед-2». В широкий прокат лента выйдет 14 февраля.

«Она посмотрела трейлер и в ультимативной форме заявила: «Я не хочу смотреть фильм, где пропадает мама». Жора Крыжовников

Ведущая Алла Довлатова спросила режиссера, не хотел ли он попробовать на главную роль в картине свою дочь. Ведь главной героине фильма тоже девять лет.

«Я не хочу, чтобы она занималась кино. Если она когда-нибудь сама захочет, тогда, конечно, помогу. Зачем тащить дочь на экран? Какой смысл? Есть люди, которые реализуют амбиции через детей. У меня такой необходимости нет», — заявил Жора Крыжовников.