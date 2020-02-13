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Светлана Сурганова раскрыла детали личной жизни

Как отметила исполнительница, из-за насыщенного графика у нее нет свободного времени на семью.

Светлана Сурганова раскрыла детали личной жизни
Сурганова рассказала о личной жизни/http://globallookpress.com/

Певица Светлана Сурганова в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поделилась некоторыми подробностями личной жизни. Многие знают, что звезда не любит распространяться на эту тему.

Известно только, что ее вырастила приемная мать. Поклонникам Сургановой никогда не было известно о том, есть ли у нее любимый мужчина. Замужем она не была, детей у нее нет.

«Какая личная жизнь? С таким графиком выступлений это просто нереально».

Светлана Сурганова

При этом Светлана Сурганова подчеркнула, что у нее есть семья.

«Любимые люди в моей жизни есть. Только мы видимся редко. Мне кажется, редко видеться — залог крепких отношений», — заметила она.

Как сказала звезда, главный человек в ее жизни — мать, которая ее вырастила.

«Я многое не говорю маме о своих гастролях. Берегу ее. Она все-таки уже пожилая женщина. Не надо ее травмировать», — сказала Светлана Сурганова.

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