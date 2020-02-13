«Благословение для мужчины»: президент Молдовы мило поздравил жену в Instagram

Президент Молдовы активно ведет свой Instagram: аккаунт политика отличается живостью и личным подходом к его наполнению. Наравне с официальной информацией и снимками здесь частенько появляются абсолютно домашние фотографии. Например, кадры с любимыми сыновьями (а их у главы республики трое) и женой Галиной.

больше по теме Киркоров ушел от президента Молдовы с банкой компота Игорь Додон разместил в своем блоге пост о поп-короле российской эстрады.

Накануне супруге 44-летнего Игоря Додона исполнилось 43 года и президент не преминул сообщить об этом подписчикам. В личном блоге глава государства опубликовал архивный снимок с собственной свадьбы, сопроводив его трогательным текстом.

«И в горе, и в радости, и в моменты грусти моя жена всегда была со мной. Я глубоко благодарен ей за ее понимание, за нежность и мудрость, с которыми она создает гармонию в нашей семье. Когда жена и муж становятся настоящими партнерами, это означает, что любая трудность может быть успешно преодолена. Я не перестану повторять, что хорошая жена — это благословение для мужчины», — написал Игорь Додон.

Президент также сообщил, что познакомился со своей женой 25 лет назад на студенческой свадьбе. И с тех пор никогда не расстается с ней.