Сурганова хочет выступить с Арбениной в честь тридцатилетия «Ночных снайперов»

Певица Светлана Сурганова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что очень ждет предложений от своей бывшей партнерши по группе «Ночные снайперы» — Дианы Арбениной.

Исполнительница была бы не против сыграть с Арбениной совместный концерт, посвященный тридцатилетию коллектива. Группа, напомним, была официально основана 19 августа 1993 года.

«Ну что такое 25 лет? Надо отмечать круглые даты. К примеру, 30 лет группе «Ночные снайперы». Если все будет хорошо, то я всегда готова отыграть на тридцатилетии вместе с Дианой Арбениной». Светлана Сурганова

При этом высказала она свое отношений и к бывшей подруге, с которой, что не секрет для многих, в последнее время у нее довольно натянутые отношения.

«Удивляет, что она уже третий год отмечает двадцатипятилетний юбилей группы. Но, если честно, я верю в нее. Лично я открыта всем смыслам. Пока переговоров о таком концерте мы не вели. Но я уверена, что со дня на день они начнутся. Все-таки инициатива должна от нее исходить. Она владеет брендом «Ночные снайперы», — заметила Светлана Сурганова.