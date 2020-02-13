«Жить мы привыкли достаточно красиво»: Проклова не обижается на государство за свою пенсию

По словам актрисы, она надеется, что пособия в ближайшее время вырастут.

Актриса Елена Проклова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о своей пенсии. Как она отметила, ее пособие не соответствует тому, что было сделано ею на благо страны.

«Мне платят обычную пенсию по старости — 18 тысяч рублей. Я, к сожалению, не сохранила договора, что снималась в огромном количестве фильмов. Может, сумма была бы чуть другой. Спасибо мэру Москвы Сергею Собянину, который добавил пенсии заслуженным и народным артистам. Они позволяют быть на плаву. Жить мы привыкли достаточно красиво. Не хочется разочаровывать своего зрителя. Поэтому приходится работать». Елена Проклова

Как сказала актриса, в последние годы она живет более скромно, чем привыкла раньше.

«Но мне на жизнь денег хватает. У нас, артистов, не худшее положение», — заметила звезда.

При этом Елена Проклова отметила, что не берется осуждать государство.

«Такие пенсии вызваны экономическим положением в стране. Я думаю, что все временно. Надеюсь, что к пожилым людям будут лучше относиться в будущем. Сейчас надо пережить эти трудные времена», — заявила артистка.