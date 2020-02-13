«Это ниже моего достоинства»: Ирина Отиева отказалась судиться с Малаховым

Певица Ирина Отиева в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro вспомнила, как ее сняли на скрытую камеру и выставили в неприглядном виде в программе телеведущего Андрея Малахова «Пусть говорят». В частности, утверждалось, что заслуженная артистка спивается. Ходили слухи, что исполнительница не оставит эту историю без внимания и будет подавать в суд на звезду ТВ.

«Это ниже моего достоинства. Ни в какие суды я обращаться не буду. Это была такая подлость и подстава, что даже вспоминать не хочется». Ирина Отиева

Как отметила звезда, она даже не подозревала, что ведется запись разговоров с ней.

«Эти люди пришли ко мне в дом и сняли все скрытой камерой. Я, конечно, не знала, что меня снимают. Еще и маму сняли скрытой камерой. Доверять после таких случаев никому нельзя. Тем более журналистам», — заметила певица.

Ранее Ирина Отиева озвучила размер своей пенсии. Она получает их сразу две. Одну от пенсионного фонда в размере тринадцати тысяч рублей, а вторую — за звание заслуженной артистки. Пособие составляет 30 тысяч рублей.