«Денег хватает, потому что живу непривередливо»: Отиева озвучила размер своей пенсии

Певица и заслуженная артистка России Ирина Отиева в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила размер своей пенсии.
«У меня их две. Одна базовая пенсия, которая приходит мне каждый месяц от пенсионного фонда России. И есть вторая пенсия, которая дается как заслуженной артистке. Базовая пенсия у меня составляет в районе тринадцати тысяч рублей с копейками. А вторая от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженной артистки – тридцать тысяч рублей».
Как отметила звезда девяностых годов прошлого века, пенсионных средств ей вполне достаточно для безбедной жизни. «Денег мне хватает, потому что живу непривередливо. Много, конечно, средств уходит на оплату коммуналки. Ну и кушать надо что-то», — заметила исполнительница.
Отметим, что ранее размер своих пенсий озвучили некоторые другие артисты. К примеру, юморист Евгений Петросян получает чуть больше двадцати тысяч рублей. У руководителя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского пенсия в районе 27 тысяч рублей.