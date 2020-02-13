«Бабушка Данаи будет жить на улице»: Пригожин высказался о семье дочери, оставшейся без квартиры

По словам продюсера, в этой ситуации ему жалко больше всего пожилого человека.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о ситуации с квартирой своей дочери Данаи. Напомним, что семья девушки осталась без жилья. Несколько лет назад мать Данаи и отчим решили заложить квартиру. Им срочно требовались деньги. На протяжении года они выплачивали долг компании-займодателю.

Совсем недавно у родственников Дании возникли серьезные проблемы. Организация, взявшая в залог апартаменты, сообщила хозяевам и невозврате жилья.

«Я поддерживаю свою дочь — снимаю для нее квартиру. Я предполагал, что так случится. Ну как можно брать микрозаймы под три процента в месяц? Тридцать процентов годовых. Мне жалко больше всего бабушку Данаи, которая осталась на улице, видимо, будет сидеть на паперти». Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, он предупреждал семью бывшей жены, что так случится.

«Я же не могу за ними бегать. У меня своя семья. Они сделали свой выбор. И я пока не понимаю, как компания выписала бабушку из квартиры. По какому суду? Как можно выписать пожилого человека без прописки где-то? Выписали человека в никуда. И всем молчат. Вот так работает у нас эта система. Бабушка Данаи будет жить на улице», — заметил продюсер.

больше по теме Дочь Иосифа Пригожина заявила, что ее семья осталась без жилья Мама и отчим девушки ранее заложили квартиру и теперь у них возникли серьезные проблемы.

Как считает супруг певицы Валерии, «надо сажать подонков, которые выдают людям займы по 30 процентов годовых».

«Они подписывают договора обманными путями. Есть ипотечные банки. Вот туда и надо обращаться. А эти рассчитывают на некомпетентность людей. Всех эти пирамиды надо на корню душить. Надо теперь как-то бабушку защищать. Дать ей адвокатов. Ей сейчас идти некуда», — добавил Иосиф Пригожин.