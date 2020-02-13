«Похож на Никиту Михалкова»: Высоцкая вышла в свет с красавцем-сыном

46-летняя Юлия Высоцкая появилась на одной из модных вечеринок с 82-летним мужем Андреем Кончаловским и 16-летним сыном Петром. Актриса не часто выходит в свет с наследником, поэтому появление парня вызвало некоторый ажиотаж.

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Сын кинозвезды и известного режиссера заметно вырос и возмужал. Однако на фотосессии держался немного робко, Петр явно еще не привык к вниманию репортеров. Он проигнорировал дресс-код вечерних мероприятий и пришел в обычном свитшоте и джинсах. Тем не менее многим пришелся по вкусу его внешний вид.

Много комментариев оставили поклонники звездной семьи в Instagram Юлии Высоцкой, они обратили внимание на красоту парня и его схожесть с родительницей.

«Юля, какой у вас сын красивый вырос», «Петр такой замечательный! Честный. В его чертах так трогательно видна мама», «Сын Петр – Ваша копия, а его стиль похож на стиль великого Отца!» — написали фолловеры.

Впрочем, кое-кто заметил совсем иное…

«Сын похож на Никиту Михалкова в молодости. Красивый парень», — отметился один из подписчиков.

А как вы считаете, на кого больше похож Петр? На Михалкова или Высоцкую?