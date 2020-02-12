«Довези меня до места, тварь!»: в Москве бывшая модель побила таксиста

В ответ на отказ отвезти ее на место назначения женщина устроила истерику и бросилась на водителя с кулаками.

В социальных сетях активно обсуждается видео происшествия в такси. В течение полутораминутного ролика женщина на заднем сидении довольно грубо требует в у водителя, чтобы он отвез ее на место. По какой-то причине мужчина не согласен ехать, в ответ женщина плачет, истерит, угрожает визитом друзей и колотит таксиста кулаками.

«Меня ждут люди! Вы издеваетесь что ли?! Мразь какая! Довези меня до места, тварь!» — кричит разъяренная пассажирка. «Вы что так себя ведете?» — только и остается повторять растерянному мужчине, который решил не выходить из себя, так как сам и записал на видео происходящее в салоне.

Как пишет издание StarHit, конфликт произошел из-за того, что водитель слишком долго ждал, пока женщина выйдет из здания и сядет к нему в машину. За 8-минутное ожидание к стоимости поездки накинулось 57 рублей. Женщина наотрез отказалась переплачивать, и тогда водитель отказался ее везти. Ну а результат известен, как и личность гневной пассажирки.

Пользователи социальных сетей узнали в женщине московского фитнес-тренера Яну Данькову. Она бывшая модель, участвовала в различных конкурсах красоты, в том числе «Краса России». Как только имя героини ролика стало известно, на ее странице в Instagram тут же появилось множество желающих защитить побитого таксиста.

«Ян, ты доехала?», «Ждем в «Пусть говорят», «Есть, кто сможет оказать ей медицинскую помощь бесплатно?», «Вы такая агрессивная, оказывается», «Зачем мужика гасила?» — такие комментарии оставляют под постами женщины пользователи соцсети. Некоторые призывают ее публично извиниться перед водителем.

Журналисты предполагают, что таксист может подать в суд на красавицу за нападение. Однако тренер уже неслабо наказана таким народным вниманием к ее персоне.