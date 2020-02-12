«Жить на пенсию для меня не актуально»: Расторгуев забыл размер своей соцвыплаты

Народный артист России собирается выступать до самой смерти, поэтому даже не интересуется своей пенсией.

62-летний музыкант Николай Расторгует ответил на вопрос журналистов, какая у него пенсия. На пресс-конференции 12 февраля он рассказал, что однажды один из членов «Любэ» спросил его об этом и на названные цифры воскликнул: «И как ты на это вообще живешь?»

Однако сейчас, сколько именно он получает от государства за возраст, Народный артист России не стал говорить, так как не помнит. Музыкант отметил, что знает о надбавке, которая ему положена, согласно званию, но даже не знает, оформлял он ее или нет. Такое пренебрежение к государственной выплате лидер «Любэ» объяснил просто.

«Скажу одно: я собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально», — цитирует артиста «Комсомольская правда».

Кстати, то же издание перечислило размеры пенсии звезд, которые сами раскрыли эти цифры. Так, Борис Грачевский получает 27 тысяч рублей, Евгений Петросян — чуть больше — 20, Регина Дубовицкая — 16, а Юрий Лоза — всего 12.