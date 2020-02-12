Петросян отреагировал на новости о переводе бывшей жене миллиарда рублей

Юморист Евгений Петросян в Instagram отреагировал на последние новости о себе. Как известно, пресса активно писала, что сатирик перевел бывшей супруге Елене Степаненко миллиард рублей с одного из своих счетов. Сделал он это, как утверждалось, в декабре 2017 года. Цель была одна. Чтобы Степаненко не поднимала шумиху насчет романа юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Якобы Новый 2018 год он встречал уже с новой пассией. СМИ сообщали, что таким образом Петросян хотел откупиться от жены.
«На всех, кто создаёт про меня фейки я натравляю Бабу-Ягу!»
Отметим, что в конце прошлого года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вступили в законный брак. Разница в возрасте у супругов составляет 44 года. Однако это обстоятельство не мешает им быть счастливыми.
Добавим, что недавно Евгений Петросян рассказал о своей пенсии. Оказывается, он получает чуть больше двадцати тысяч рублей. Юморист заверил в шутку, что этих денег ему вполне хватает на жизнь.