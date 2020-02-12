Елена Ханга спустя 30 лет встретилась с дочкой Мухаммеда Али в Лос-Анджелесе

Телеведущая показала, как она изменилась за 30 лет.

Телеведущая Елена Ханга в Instagram поделилась снимками, на которых она в обществе двух темнокожих девушек. Причем фотографии сделаны с разницей в 30 лет. Звезда рассказала интересную историю из прошлого.

Оказывается, чуть больше тридцати лет назад она училась на факультете журналистики МГУ. В те годы Елена Ханга была увлечена теннисом. Однажды она поехала на корт МГУ, где встретила темнокожую англичанку Энн Симмонс. Девушка в те годы училась в Институте русского языка. Красавицы пошли гулять по Москве и встретили еще одну темнокожую студентку. Ей оказалась дочь прославленного американского боксера Мухаммеда Али Мэрьем.

«И мы так веселились втроём! Одна из нас – англичанка, другая – американка и я – русская. Для меня это был необычный день, наполненный волшебными совпадениями». Елена Ханга

Как отметила звезда, спустя 30 лет им удалось встретиться с теми же девушками в Лос-Анджелесе. При этом она не стала делиться всей интригой этой необычной встречи, которая состоялась спустя много лет, пообещав сделать это позже.