«Меня вообще дети не интересовали»: Арбенина объяснила, почему решила родить

В 2010 году у звезды на свет появились двойняшки Марта и Артем, которым в этом году исполнилось 10 лет.

Певица Диана Арбенина заявила, что считает себя абсолютно спонтанным человеком. Она никогда не любит ничего планировать в своей жизни заранее. По ее признанию, даже материнский инстинкт у нее родился достаточно спонтанно.

«Это произошло во время одного из застолий, когда я посмотрела вниз и увидела там ребенка: «Что это, кто это там копошится?» Меня вообще дети не интересовали. И до 34 лет мне и в голову не приходило это слово». Диана Арбенина

Как призналась звезда, ее группа «Ночные снайперы» много лет назад рождалась так же спонтанно и, можно сказать, на ровном месте. Сейчас звезда старается все свободное время посвящать детям. Для нее важно, чтобы они выросли достойными людьми. Огромное значение в этом вопросе она уделяет их учебе.

Также Диана Арбенина отметила, что не может назвать себя писателем. Ей больше нравится, когда ее называют рок-музыкантом. В то же время она призналась, что ей очень нравится писать прозу. Именно прозе она собирается посвятить все будущее лето, сообщают «Известия».