«Как вы все надоели!»: Боярский отреагировал на очередное нарушение правил парковки

Народный артист оставил автомобиль на тротуаре рядом с домом на набережной Мойки.

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал свою неправильную парковку на тротуаре рядом с домом на набережной Мойки в Санкт-Петербурге. Снимки его дорогого автомобиля появились в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что «Мерседес» «главного мушкетера страны» заехал частично на тротуар.

«Как вы мне все надоели! Все без исключения». Михаил Боярский

Отметим, что актер уже не в первый раз нарушает правила парковки. При этом в прошлом году он вошел в состав общественного совета при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, сообщает портал pdmnews.ru.

Добавим, что Михаил Боярский крайне болезненно реагирует на новости о своей неправильной парковке. Порой он просто отказывается разговаривать с журналистами на эту тему.

Напомним, что не так давно Боярскому исполнилось 70 лет. Актер отмечал, что хочет навсегда покинуть сцену. В его планах больше времени посвящать своим внукам, которых он сильно любит.