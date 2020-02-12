«Здесь много самоиронии»: Готье назвал Вассермана самым красивым человеком в России

Жан-Поль Готье в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» в предложенной ведущей игре выбрал самого красивого российского человека. Удивительно, но среди мужчин им оказался знаменитый интеллектуал Анатолий Вассерман. Среди женщин – бывший сенатор Валентина Петренко.

Напомним, в каждой программе Ксения Собчак предлагает поучаствовать в суперигре. Она демонстрирует фотографии известных личностей, из которых гость программы должен выбрать одну. В результате в процессе отбора остается одна карточка. Система выбора при этом колеблется от возможного управления человеком страной до просто самого симпатичного. На сей раз нужно было определить наиболее красивого.

Изначально конкуренцию Вассерману составил Алексей Венедиктов. Его фото кутюрье сразу же отложил, а про знаменитого умника сказал: «Мне нравится, что он сам в восторге от того, как выглядит. Здесь много самоиронии. И все эти штуки в карманах…».

Также модельеру пришелся по вкусу образ Рамзана Кадырова, который, по его мнению, подобрал костюм в тон бороды. Между женщинами-политиками Валентиной Петренко и Еленой Мизулиной он выбрал первую.

«Этот образ более забавный, есть в нем что-то абстрактное, театральное. Мне безумно нравится ее прическа, любопытная особа. А этой даме безразлично, как она выглядит», — прокомментировал свой выбор Жан-Поль.

Про Сергея Зверева кутюрье сказал, что он «жертва моды», но, тем не менее, ему понравилась его корона. В итоге в импровизированном конкурсе красоты неожиданно победил Анатолий Вассерман. Готье высоко оценил самобытность публициста и его довольный внешний вид.