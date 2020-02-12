Аронова настояла на свадьбе со вторым мужем после 20 лет гражданского брака

С начальником транспортного цеха в ее театре, Евгением Фоминым, она расписалась далеко не сразу.

Актриса Мария Аронова объяснила, почему спустя 20 лет жизни в гражданском браке она все-таки решила выйти замуж за своего второго супруга — начальника транспортного цеха в ее театре Евгения Фомина. Как отметила звезда, вступить в законный брак их убедили матушка и батюшка из монастыря в Дивеево. Они сказали им, что жить без штампа в паспорте неправильно, и возлюбленные согласились с этим утверждением.

Причем, по словам Ароновой, на свадьбе настояла именно она. Будущему мужу она сказала, что ее все обсуждают. Только после этого Евгений Фомин согласился стать ее супругом.

По словам Марии Ароновой, после вступления в брак личная жизнь не изменилась. При этом она слышала, что встречаются пары, у которых начинается недопонимания после похода в ЗАГС. В их случае все прошло гладко, сообщает портал wday.ru.