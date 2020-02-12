«Получилось феерично»: Шепелев впервые вышел в свет с невестой

Дмитрий Шепелев медленно, но верно стал сбрасывать завесу тайны со своей личной жизни. Уже три года он состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, но только недавно признался, что живет с ней в гражданском браке. При этом на светских мероприятиях он появляется всегда один.

Но на сей раз он сделал исключение. Возлюбленная телеведущего пригласила Дмитрия поучаствовать в обсуждениях книжного клуба «Дневник женского клуба», и он не смог отказать Екатерине. Судя по высказываниям девушки в Instagram, она осталась довольна прошедшим светским мероприятием, открыто называя Шепелева своим «любимым мужчиной».

«Получилось абсолютно феерично, хотя я отговаривала @alinagassy (Алину Гасумянову. — Прим. ред.), от этой идеи несколько лет. Насколько я ошибалась, настолько это сейчас оказалось абсолютно актуально. И не потому что один из ведущих — мой любимый мужчина @dmitryshepelev (Дмитрий Шепелев), хотя нельзя этого исключать, а потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это огромное удовольствие!» — написала она в блоге.