«Есть перспективы добиться успеха в фигурном катании»: Михалкова рассказала об увлечении дочери

Наследнице актрисы Нине от Резо Гигинеишвили в этом году исполнится девять лет.

Актриса и младшая дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда рассказал об увлечениях своей дочери. Девочка активно занимается фигурным катанием. Сейчас Нине восемь лет, а в мае этого года исполнится девять.

«Она вообще хорошо катается на коньках. Есть перспективы добиться успеха в фигурном катании». Надежда Михалкова

По словам Надежды Михалковой, лепить из своей наследницы чемпионку мира и Олимпиады она не намерена. Как она сказала, дочь совсем не тот человек, который готов стоять у станка по 20 часов в сутки ради заветной цели. Как добавила дочь Никиты Михалкова, фигурным катанием девочка, которую она родила от бывшего мужа кинопродюсера и актера Резо Гигинеишвили, занимается ради удовольствия.

Добавим, что Надежда Михалкова сыграла одну из главных ролей в картине «Лед-2». Она заметила, что этот фильм отличается от первой части. Будет, как сказала Михалкова, совсем другое кино. Она считает, что режиссеру картины удастся привлечь новых зрителей и при этом не разочаровать тех, кому понравилась первая часть. «Лед-2» актриса назвала самостоятельной единицей, а не сиквелом, сообщает hellomagazine.com.